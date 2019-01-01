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دوري أبطال أوروبا

دي روسي يعبر عن سعادته بالنتيجة رغم هدف بورتو المتأخر

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قائد روما سعيد بالفوز أمام بورتو رغم إحراز الأخير لهدف الإبقاء على آمال الصعود لربع النهائي

 

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أعرب دانييل دي روسي قائد روما عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على ضيفه بورتو بثنائية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب الأولمبيكو في إطار مباريات ذهاب دور الـ 16.

وقال اللاعب الإيطالي في تصريحاته عقب المباراة: "كنت سأكون سعيدًا إذا أخبرني أحد قبل المباراة بأنني سأفوز بثنائية مقابل هدف، إنها ليست النتيجة الأفضل وثنائية مقابل لا شيء كانت أفضل بالتأكيد، ولكن دعنا نقول إن نسبة تأهلنا لربع النهائي الآن ستكون 51% لنا مقابل 49% لهم".

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كما أضاف قائد فريق الذئاب: "لقد درسنا بورتو جيدًا وكنا نعرف تفوقهم على الصعيد البدني، أداء بورتو يختلف عن بقية الأندية البرتغالية أيضًا، ولكننا نعرف أن طريقة لعبهم مختلفة وتحضرنا لهم جيدًا".

يذكر أن مباراة الإياب سيستضيفها ملعب الدراجاو في السادس من مارس المقبل.

 

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