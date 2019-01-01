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دي روسي يطير إلى بوكا جونيورز

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Getty Images
دي روسي يطير إلى بيونس آيرس من أجل التعاقد مع بوكا جونيورز في عيد ميلاده

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

سيطير أسطورة الكرة الإيطالية ونادي روما دانييلي دي روسي اليوم إلى بيونس آيرس من أجل التوقيع مع بوكا جورنيورز الأرجنتيني.

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ويحتفل دانييلي دي روسي اليوم بعيد ميلاده السادس والثلاثين، في أول أعياد ميلاده بعد إعلان الرحيل عن روما.

ويستعد قائد روما السابق للسفر اليوم إلى بيونس آيرس من أجل إنهاء إجراءات انتقاله إلى وصيف أمريكا الجنوبية.

وستقلع الطائرة من العاصمة الإيطالية روما في التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت الممكلة المتحدة.

🖤 سوبر جيجي🖤 pic.twitter.com/EGP0emVntT

وكان روما قد رفض منح دي روسي عقدًا جديدًا مما جعله يعلن رحيله عن ذئاب العاصمة بعد مسيرة قضاها كاملة هناك.

ورفض دي روسي العروض القادمة من داخل إيطاليا، حيث كان سامبدوريا وفيورنتينا أبرز المهتمين بالتعاقد معه، ولكنه فضل الابتعاد عن أوروبا.

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يذكر أن فرانشيسكو توتي قد غادر هو الآخر منصبه الإداري في روما على أثر الخلاف بينه وبين الإدارة الأمريكية للنادي.

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