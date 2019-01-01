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دي روسي يرفض عرض رئيس روما للتجديد والجماهير تهاجم

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Getty Images
دي روسي يرحل عن روما في نهاية الموسم
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفصحت تقارير إيطالية عن أن جيمس بالوتا، رئيس روما، عرض على دانييلي دي روسي تجديد عقده مع النادي بشروط محددة، ولكن الأخير رفض وقرر الرحيل.

وأعلن دي روسي رحيله رسمياً عن روما بنهاية الموسم الجاري، دون الكشف عن وجهته المقبلة، بعد مشوار امتد منذ 2001 مع ناديه العاصمي.

وأوضحت "كوريري" أن بالوتا عرض على دي روسي عقداً بالمباراة، الأمر الذي رفضه اللاعب واعتبره إهانة لمشواره الكبير مع النادي.

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وأبدت جماهير روما غضبها من رحيل قائد الفريق، وانتشرت عدة لافتات في شوارع العاصمة تهاجم قرار الإدارة بعدم تجديد عقد اللاعب وتركه يغادر.

وحمل دي روسي قميص الجيالوروسي في 458 مباراة بكل المسابقات على مدار 19 عاماً، وسجل 43 هدفاً للذئاب.

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