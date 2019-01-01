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دي روسي يرفض الصين ويقترب من فيورنتينا

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Getty Images
أسطورة روما دانييلي دي روسي يرفض الخروج من إيطاليا ويقترب من فيورنتينا

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

كشفت عدة تقارير صحفية إيطالية عن رفض أسطورة كرة القدم الإيطالية ونادي روما دانييلي دي روسي اللعب في الدوري الصيني.

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وكان دانييلي دي روسي قد رحل عن روما بسبب خلافات مع الملاك الأمريكيين للنادي، تلك التي أدت بفرانشيسكو توتي للاستقالة من منصبه الإداري.

وحول ذلك، كشفت مصادر إيطالية أن دانييلي دي روسي يريد استكمال مسيرته في الدوري الإيطالي وعدم الرحيل عن أوروبا في الوقت الحالي.

وحسب لاجازيتا ديلو سبورت فإن نادي فيورنتينا يعد أبرز المهتمين بالتعاقد مع دانييلي دي روسي من بين أندية إيطاليا.

وأضافت الصحيفة أن دي روسي مقتنع بخوض هذه التجربة خاصة مع المشروع الجديد الذي يدخله فيورنتينا تحت ملكية أمريكية جديدة.

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يذكر أن دانييلي دي روسي يعد القائد التاريخي الثاني لنادي روما، بالطبع بعد ملك العاصمة الإيطالية فرانشيسكو توتي.

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