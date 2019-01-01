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دي روسي يقول لا لميلان

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Getty Images
بوكا جونيورز وفيورنتينا الأقرب لضم أسطورة روما دي روسي بعد رفضه ميلان

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

كشفت عدة صحف إيطالية أن دانييلي دي روسي قد رفض العرض المقدم من قبل ميلان وأكد عدم رغبته في أن يكون لاعبًا للروسونيري.

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وكان دي روسي قد رحل رسميًا عن روما بعدما قضى مسيرته كاملة هناك إثر خلاف بينه وبين الملاك الأمريكيين للنادي.

وأكد دي روسي عدم رغبته في الرحيل إلى أمريكا أو الصين، واستمرار رحلته في أوروبا وتحديدًا في الدوري الإيطالي.

وحول ذلك، كشفت عدة مصادر صحفية إيطالية أن دي روسي قد رفض مبدأ اللعب في صفوف نادي ميلان الذي اهتم بالتعاقد معه خلال الفترة الأخيرة.

وحسب المصادر أيضًا فإن خيار دي روسي لن يخرج عن إما فيورنتينا وإما الرحيل عن أوروبا صوب أمريكا الجنوبية وتحديدًا بوكاجونيورز الأرجنتيني.

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يذكر أن فرانشيسكو توتي كان قد استقال من منصبه الإداري في روما بسبب مشاكل مشابهة لما حدث مع دي روسي من قبل الإدارة الأمريكية.

 

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