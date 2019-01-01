دي روسي: لم أرى لاعب وسط أفضل من إنييستا

تعرف على تصريحات دي روسي حول إنييستا وريكلمي ومارادونا

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أكد دانييلي دي روسي، لاعب بوكا جونيورز، أنّ أسطورة برشلونة، أندريس إنييستا، هو أفضل لاعب وسط في التاريخ خلف نجم الأرجنتين السابق خوان ريكيلمي.

دي روسي انضم إلى صفوف بوكا جونيورز بعد سنوات قضاها في روما الإيطالي.

وقال دي روسي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لدي مجموعة على تطبيق واتساب مع أصدقائي نتحدث فيها عن كرة القدم وبالتحديد لاعبو خط الوسط وصورة المجموعة تعود لخوان ريكليمي".

وتابع: "اعتقد أنّه أفضل لاعب خط وسط شاهدته ولكنّه يأتي بعد إنييستا الذي أراه أكمل لاعبو الوسط على الإطلاق سواء مع برشلونة أو منتخب إسبانيا".

كما تطرق للحديث عن مقابلة دييجو مارادونا بقوله: "عائلتي لم تصدق أننا جلسنا سويًا لثلاثة ساعات".

واختتم: "ملعب البومبينرا خيالي وشعرت بالفخر للعب عليه وانتظر مواجهة ريفير بليت هناك في السوبر كلاسيكو. سوف تكون مباراة من نوع آخر".

جدير بالذكر أنّ صاحب الـ 36 عامًا سجل في ظهوره الأول مع بوكا جونيورز في مباراة خسرها فريقه بركلات الترجيح في كأس الأرجنتين.