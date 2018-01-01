دي روسي: روما يحتاج تغيير استراتيجيته

دي روسي يتحدث بشأن خروج روما من أرمته

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

يرى نجم وقائد نادي روما دانييلي دي روسي أن الفريق يحتاج إلى تغيير استراتيجيته خلال هذا الموسم من أجل الخروج من الأزمة، وهذا على خلفية ما يعانيه النادي منذ بداية الموسم الحالي. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان روما قد فاز على جنوى بشق الأنفس مطلع هذا الأسبوع، وتأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبأ، إلا أن الشكوك تحوم حول الفريق بسبب تراجع الأداء بشكل كبير مقارنة بالموسم الماضي.

وقال دي روسي لصحيفة فوسي جايلوروسا بخصوص الوضع الحالي الذي يعيشه ذئاب العاصمة الإيطالية: "نتمنى أن نكون في حال أفضل من هذا، الوضع ليس كارثيًا ولكنه ليس على مستوى التوقعات"

وأضاف: "الجماهير تستحق ما هو أكثر من ذلك، في الموسم الماضي قدمنا مباريات رائعة، ونجحنا في تخطي ما لم يتوقع أحد أننا سنتخطاه، ولكن الأمور تراجعت كثيرًا هذا الموسم وهو شيء مزعج للجميع بكل تأكيد"

وعلى الرغم من كون تعادل ميلان مع بولونيا يجعل رونا على بعد 3 نقاط فقط من التأهل لدوري الأبطال، إلا أ، دي روسي يرى أنه حتى الآن لم يصل الفريق إلى المردود المطلوب.

يذكر أن روما كان قد حقق إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إلا أ، انطلاقته هذا الموسم لم تكن كما توقع الجميع.