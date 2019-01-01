دي روسي يقترب من العودة إلى إيطاليا

اللاعب يعيش مغامرة مع بوكا جونيورز في الأرجنتين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن دانييلي دي روسي، نجم بوكا جونيورز، مرشح للعودة لصفوف المنتخب الإيطالي في الفترة المقبلة.

وانضم دي روسي لصفوف الفريق الأرجنتيني خلال الفترة الماضية بعد انتهاء عقده مع روما، وتفضيله خوض تجربة جديدة بعيداً عن إيطاليا.

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وذكرت "إل رومانيستا"، بالإضافة لعدد من المراسلين الإيطاليين، أن روبرتو مانشيني، مدرب إيطاليا، يتابع دي روسي وقد يوجه له الدعوة في التجمع المقبل.

وتلعب إيطاليا الشهر المقبل أمام ليخنشتاين واليونان في إطار تصفيات أمم أوروبا 2020، وانتصار قد يكون كافي لضمان التأهل.

ويعاني دي روسي من إصابة عضلية أبعدته في الأيام الأخيرة عن صفوف بوكا، وتبدو مشاركته في السوبركلاسيكو أمام ريفر بليت بكوبا ليبيرتادوريس محل شك.

ويملك دي روسي 117 مباراة بقميص الأتزوري، وسجل 21 هدفاً معه.