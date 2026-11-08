دي روسي بعد مواجهة ميلان: لا أستطيع نصح أموريم.. وهذا ما قلته لمودريتش!

تحدّث مدرب جنوى دانييلي دي روسي في مؤتمر صحفي بعد المباراة أمام ميلان في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي.

ما رأيك في ميلان بقيادة أموريم؟

"ليس من حقي أن أحكم عليه: فهو أصغر مني سنًا، لكنه يملك خبرة أكبر مني بكثير. أنا أتعلّم منه. ندرسه ونراقبه. يلعب بتشكيلة تعجبني كثيرًا. يضع الكثير من الجودة على الأطراف، وهو أمر حاولتُ القيام به هنا أيضًا. ليس موريرا بالطبع، بل في حدود إمكاناتنا وقدراتنا. تعجبني طريقته في التواصل. فهو لا يُلقي اللوم على لاعبيه، حتى عندما يخسر، وهو دائمًا صادق عند الخسارة. إنه يقوم بعمل ممتاز."

ما رأيك في مودريتش؟

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"بالنسبة لأي شخص يعشق هذا المركز، من المؤثّر أن يرى هذا اللاعب يرسم كرة القدم بهذه الطريقة في سن الـ41. العام الماضي راقبته رقابة لصيقة؛ وهذا العام لعب في الوسط ضمن ثنائي. توقيته متفوّق. ربما يتحرّك بشكل أبطأ قليلًا، لكن عقله لا يزال سريعًا. حدث بيننا بعض الاحتكاك مرتين وقلت له: 'لم أعد ألعب، لذا لا أستطيع أن أضربك.' لكنه رائع، رائع حقًا. هو ورابيو: لاعبان من الطراز العالمي."