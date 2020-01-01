دي روسي: اعتزلت كرة القدم يوم رحيلي عن روما

دانيلي دي روسي نجم فريق روما السابق وبوكا جونيورز المعتزل يؤكد أن يوم رحيله عن الفريق العاصمي كان سوداويًا بالنسبة له.

أكد دانيلي دي روسي نجم روما وبوكا جونيورز المعتزل أن رحيله عن صفوف الفريق العاصمي في نهاية الموسم الماضي كان بمثابة الاعتزال بالنسبة له.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دي روسي وأكد خلالها أن الإدارة الجديدة المنتظر لنادي روما لم تتواصل معه حتى الآن مثلما كشفت العديد من التقارير.

وقال دي روسي: "العديدون قالوا أن مجموعة فيرنكين تواصلوا معي لكن ذلك لم يحدث حتى الآن، في الوقت الحالي أنا في انتظار وصول المالك الجديد لروما".

المزيد من الفرق

وأضاف: "لا توجد مشاكل بيني وبين رئيس النادي الحالي جيمس بالوتا لكنني كنت أشعر بالحزن بسبب عدم تجديد تعاقدي مع الفريق".

توتي يعود لعالم كرة القدم من بوابة مختلفة

وأردف: "تلقيت العديد من العروض من الدوري الإيطالي لكنني لم أشعر بالرغبة في ارتداء قميص آخر غير الخاص بروما، كنت لأفسد قصة جميلة".

وأنهى تصريحاته: "إعتزالي الحقيقي كان عندما تركت روما، لقد كانت صدمة كبيرة بالنسبة لي شعرت أنني محطم بشكل كامل".

جدير بالذكر أن دي روسي كان قد أعلن اعتزاله كرة القدم في الشهر الماضي بعدما فسخ تعاقده مع ناديه بوكا جونيورز الأرجنتيني.