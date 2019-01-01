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دي خيا يحسمها: أود البقاء في مانشستر يونايتد

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دي خيا يصرح برغبته في البقاء طويلًا في مانشستر يونايتد

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

صرح ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد عن رغبته بالبقاء طويلًا ضمن صفوف الشياطين الحمر، ليفند الأخبار التي تحدثت عن رغبته في الرحيل.

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وكان دي خيا قد قدم مباراة أسطورية أمام توتنهام الأحد الماضي، حيث تصدى فيها لـ 14 فرصة مما جعله محور حديث الجميع مرة أخرى.

وبخصوص ذلك، صرح دي خيا أنه سعيد بالنتائج الإيجابية التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة، مشيدًا بالعمل الكبير الذي قام به المدرب أولي سولشار.

وحول احتمالية رحيله، قال دي خيا: "أنا سعيد في مانشستر يونايتد وأشعر أن جميع الأجواء هنا رائعة، العمل الذي نقدمه جميعًا يبشرني بقادم أفضل"

وأضاف: "لم أفكر في الرحيل عن هنا مؤخرًا، أفكر فقط في تقديم أفضل ما لدي من أجل الفريق، هذا هو ما نفكر فيه جميعًا في المرحلة الحالية"

يذكر أن ديفيد دي خيا قد ارتبط اسمه مؤخرًا بالرحيل عن مانشستر يونايتد مرة أخرى، وذلك في أواخر فترة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

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