دي خيا واثق من نجاح مشروع مانشستر يونايتد

لماذا جدد دي خيا لمانشستر يونايتد حتى 2023؟

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

يتوقع الحارس الدولي الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد ومنتخب إسبانيا نجاح مشروع فريقه ويرى مستقبلًا أفضل للشياطين الحمر.

وتحدث دي خيا في حوار للموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد بعد 48 ساعة من تجديد عقده مع الشياطين الحمر حتى عام 2023، مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

وحول ذلك، قال دي خيا إن انتماءه وحبه الشديد للنادي والجماهير والأوقات التي قضاها في مانشستر كانوا الدافع الأول من أجل ألا يتردد في تجديد عقده مع الفريق لسنوات إضافية بعدما توقع الجميع رحيله بنهاية الموسم الحالي على أقصى تقدير.

وأضاف: "لقد عشنا أوقات جيدة في الماضي وكذلك أوقات سيئة، تعلمت كثيرًا من كل التجارب التي عشتها هنا وأعتقد أن الجميع قد تعلم منها أيضًا وبات جاهزًا للاستفادة منها في التجارب المقبلة"

وتابع: "الفريق لديه مشروع مستقبلي، أثق في نجاحه بنفس العناصر الموجودة حاليًا ونفس الهيكل الذي يبنى عليه الفريق وبقيادة مدربنا أولي جونار سولشاير"

وأردف: "نسعى للمنافسة على كل البطولات التي نشارك فيها حتى نستعيد قيمة هذا النادي الذي اعتاد طوال تاريخه على المنافسة بقوة على كافة البطولات المحلية والأوروبية"

رسميًا - دي خيا يجدد عقده مع مانشستر يونايتد

يذكر أن ديفيد دي خيا كان قد انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف العام 2011 قادمًا من أتلتيكو مدريد ليلعب دور الحارس الأول للفريق منذ ذلك الحين.