دي خيا: هذا غير مقبول.. نحن مانشستر يونايتد

الحارس محبط للغاية عقب تلك الخسارة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد إحباطه من خسارة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد.

وقال دي خيا في تصريحاته لسكاي سبورتس التي كرر بها كلمة (غير مقبول) عدة مرات:"لم نخلق أي فرص جيدة. لقد دافعنا جيداً فقط".

وأضاف:"الفريق بحاجة للنهوض، لدينا إصابات كبيرة ولكن هذا ليس عذراً. نحن مانشستر يونايتد".

وأوضح:"نحتاج للتدرب بشكل قوي، وأن نقاتل ونفوز بالمباريات. نحتاج لتحسين كل شيء".

وتابع:"لا أعرف ماذا أقول. إنها لحظة صعبة علينا. أصعب وقت مررت به منذ وصولي إلى هنا، لا أعرف لماذا يحدث كل هذا، أعتذر للجماهير، سنواصل القتال".

يذكر أن مانشستر يونايتد بات يحتل المركز الثاني عشر بـ9 نقاط، بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.