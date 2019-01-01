دي خيا: مواجهة مانشستر يونايتد ليفربول هي الأهم في الكرة الإنجليزية

الحارس الإسباني يتطلع للفوز من أجل الحفاظ على سلسلة الانتصارات التي حققها فريقه

يرى ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، أن مباراة الفريق القادمة ضد ليفربول هي الأهم بالكرة الإنجليزية.

مانشستر يستضيف الريدز على ملعب أولد ترافورد غداً الأحد، في إطار الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

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دي خيا قال عن تلك المواجهة:"إنها الأكبر في إنجلترا ومباراة من نوع خاص للنادي والجماهير واللاعبين".

ثنائي ألماني 🆚 ثنائي إنجليزي



🔢 جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي◀️ أهدر 13 فرصة

🔢 جابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي ◀️ أهدر 13 فرصة

🔢 تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني◀️ أهدر 13 فرصة

🔢 ماركو رويس لاعب بوروسيا دورتموند ◀️ أهدر 13 فرصة pic.twitter.com/UkkscFB2zR — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 23, 2019

وأضاف:"نتطلع بالاستمتاع بها بكل تأكيد وسنحرص أيضاً على الفوز".

وتابع:"نحن الآن في نسق تصاعدي والفريق يجمع النقاط بشكل مستمر، سنحاول العمل بجد للحفاظ على ما حققناه مؤخراً".

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مواجهة يونايتد وليفربول تمثل أهمية كبيرة للشياطين الحمر، حيث يحتلون المركز الرابع بفارق نقطة وحيدة عن أرسنال وتشيلسي.

وعلى جانب آخر يطمح الريدز للفوز من أجل التقدم على مانشستر سيتي، حيث تساوى كل منهما بنفس رصيد النقاط بـ65 نقطة على قمة البريميرليج.