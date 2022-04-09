دي خيا منتقدًا زملائه: عار علينا خسارة المباراة!

عبر حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد دافيد دي خيا عن غضبه من مستوى فريقه في مباراة الشياطين الحمر أمام إيفرتون.

حيث خسر اليونايتد بنتيجة (1-0) في مباراة حاول فيها الفريق فعل كل ما يستطيع للحصول حتى على نقطة لكن دون جدوى.

تحدث دي خيا بعد المباراة مؤكدًا بأن وضعية فريقه في المنافسة على المراكز الأربعة الأولى باتت صعبة بعد خسارة اليوم.

ماذا قال دي خيا؟

حارس مرمى مانشستر يونايتد بدا غاضبًا مما حدث في المباراة، وحول الأداء الذي قدمه فريقه.

حيث قال: "إنه عار منا، يجب أن نفوز في هذه المباراة، نحن لا نسجل ولا نصنع الفرص المناسبة للتسجيل، ولسنا جيدين بما فيه الكفاية، هذا أمر مؤكد".

وواصل: "سيكون من الصعب أن تكون في المراكز الأربعة الأولى. لقد لعب إيفرتون جيدًا وكانوا متعبين ولديهم رغبة أكبر منا، هذا غير مقبول".

الغضب يضرب اليونايتد

في سياق متصل، تم اتهام كريستيانو رونالدو زميل دي خيا في الفريق بالاعتداء على أحد جماهير إيفرتون، حيث شوهد وهو يرمي هاتف محمول لأحد المشجعين بعد المباراة معبرًا عن غضبه.

فيما انتقد المدرب رالف رانجنيك أداء فريقه في لقاء اليوم، ونفى أن تكون الأخبار المنتشرة حول قدوم تين هاج لتدريب النادي قد أثرت على مستوى اللاعبين.

كما طالب الألماني الجماهير بالوقوف بجوار لاعبي الفريق، حتى يستطيع اليونايتد الخروج بأفضل المكاسب فيما تبقى من منافسة الدوري.

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