دي خيا: أريد ٤٠٠ مباراة أخرى مع مانشستر يونايتد

تألق دين هندرسون أدى لتساؤلات بشأن مستقبل دي خيا كأساسي...

يخطط دافيد دي خيا لقضاء "سنوات عديدة" في مانشستر يونايتد ، حيث يتطلع الإسباني لخوض 400 مباراة أخرى للنادي.

وصل اللاعب صاحب المسيرة الطويلة في أولد ترافورد إلى ذلك الإنجاز على صعيد المباريات في آخر مواجهة له مع الشياطين الحمر.

حيث نجح الحارس الإسباني في كسر الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة الدنماركي بيتر شمايكل

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كان دي خيا قد وقع عقدًا طويل الأمد مع الشياطين الحمر في سبتمبر 2019، بنية أن يبقى الرقم 1 في مانشستر يونايتد في المستقبل.

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وقال في تصريحاته لموقع يونايتد الرسمي ، مع تألق دين هندرسون الذي أدى لتساؤلات بشأن مستقبل دي خيا كأساسي: "أنا فخور جدًا جدًا للوصول إلى 400 مباراة.

وتابع "إنه لأمر مدهش أن أكون جزءًا من هذا النادي. إنه شيء مجنون ... تخيل الوصول إلى 400 مباراة ... إنه شيء خاص جدًا جدًا بالنسبة لي ، وآمل أن أتمكن من لعب 400 مباراة أخرى والاستمتاع بالأشياء يومًا بعد يوم والاستمتاع بكوني جزءًا من هذا النادي".

وواصل "أريد فقط الاستمرار في اللعب والاستمتاع بالتدريب والاستمتاع بالتواجد مع زملائي في الفريق والموظفين وجميع الأشخاص. أنا أستمتع بارتداء قميص مانشستر يونايتد في كل مباراة واللعب في أولد ترافورد هو أمر مميز دائمًا".

وأضاف "أنا ممتن لوجودي هنا وآمل أن أكون هنا لسنوات عديدة."

وأكمل حديثه قائلًا : "أريد فقط أن أقول شكراً للجميع على دعمهم منذ أول يوم جئت إلى هنا، إنه لأمر رائع أن تشعر بدعم الجميع. لدينا أفضل المشجعين في العالم لذا من الرائع اللعب لهم".

واختتم "دعونا نستمر ونواصل التألق من أجل النادي والجماهير ، نحن نكافح أجل الكؤوس - دعنا نستمر".

يذكر أن الحارس الإسباني قد خاض مع مانشستر يونايتد 399 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالها في الحفاظ على نظافة شباكه في 141 مباراة، بينما استقبل 409 هدفًا.