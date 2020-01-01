دي بيك: يمكنني اللعب في أي مركز بمانشستر يونايتد

لاعب الوسط الهولندي يعلق على تعارض أدواره مع بوجبا وفيرنانديش

يؤمن دوني فان دي بيك، لاعب وسط مانشستر يونايتد، بقدرته على التأقلم سريعاً مع الفريق الإنجليزي واللعب بأي مركز.

الهولندي انضم للشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة كلفت خزائن مانشستر مبلغ 39 مليون يورو.

العديد من التكهنات أثيرت حول إمكانية لعب دي بيك في وسط يونايتد، وإمكانية تعارض أدواره مع الثنائي بول بوجبا وبرونو فيرنانديش.

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وهو ما علق عليه اللاعب في تصريحات لـ"Astro SuperSport" قائلاً:"يمكنني اللعب في أي مكان بخط الوسط، فعلت ذلك كثيراً الموسم الماضي، حيث شاركت كرقم 6 و8 و10".

وأضاف:"لا يهمني المكان الذي ألعب فيه كثيراً، لكني أعتقد أن إحدى نقاط قوتي هي الدخول في منطقة الجزاء وتسجيل الأهداف وامتلاك الحرية الكافية لصناعة الأهداف".

وتابع:"الحفاظ على التوازن هو أهم شيء، لذلك لا يجب على لاعب الوسط المبالغة في التقدم للأمام، من الضروري اللعب بذكاء".

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واستكمل:"سولشاير تحدث معي ونصحني بالركض كثيراً والتقدم داخل منطقة الجزاء، لأنه يؤمن بقوتي في هذه الجزئية".

يذكر أن دي بيك يستعد للظهور الأول بقميص مانشستر يونايتد، عندما يلعب الفريق ضد كريستال بالاس، مساء اليوم، السبت، في الدوري الإنجليزي.