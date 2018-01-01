أسطورة برشلونة ينصح سيليسين بالرحيل

تعرف على تصريحات رونالد دي بور حول موقف سيليسين وقلة دقائق اللعب في برشلونة

نصح رونالد دي بور، لاعب برشلونة السابق، جاسبر سيليسين، حارس مرمى الفريق الكتالوني، بالرحيل عن كامب نو.

سيليسين انضم إلى برشلونة في 2016 بعد رحيل كلاوديو برافو ولا يلعب سوى في بطولة كأس الملك.

وقال دي بور في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "رغم أنّ اللعب في برشلونة أمر عظيم للغاية ولكن نصيحتي لسيليسين أن يرحل عن الفريق".

وأوضح: "سيليسين لن يشارك أساسيًا مع برشلونة في ظل وجود حارس عملاق مثل أندريه تيرشيتجن ولذلك سيبقى حبيس دكة البدلاء. إنّه يستحق اللعب من 20 إلى 30 مباراة على الأقل في الموسم".

دي بور اعتبر جاسبر بين أفضل 10 حراس مرمى في العالم ولكن قلة دقائق اللعب تجعله بعيدًا عن دائرة الاهتمام.

🗞️تقارير صحفية إنجليزية تشير إلى أن #ليفربول و #مانشستر_يونايتد يريدان التعاقد مع لاعب #برشلونة كوتينيو خلال فترة الانتقالات الشتوية. pic.twitter.com/OzIKHbVSpd — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 16, 2018

ووضع برشلونة حارس مرمى أياكس الهولندي أندريه أونانا ليكون بديلًا لسيليسين حال قرار الاخير الرحيل عن صفوف الفريق.

وكان جاسبر أفضل لاعب في مباراة توتنهام وبرشلونة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا.