دي بروين: لن نخشى منافسة ليفربول حتى الجولة الأخيرة

لاعب وسط مانشستر سيتي كيفن دي بروين يتحدث عن المنافسة القوية مع ليفربول على لقب البريميرليج.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

ليفربول لديه ما يجعله منافسًا لمانشستر سيتي على لقب البريميرليج حتى النهاية حسب ما يرى كيفن دي بروين صانع ألعاب حامل اللقب.

ليفربول يتصدر الآن ترتيب جدول البريميرليج برصيد 45 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي بعد نهاية 16 جولة.

دي بروين قال في تصريحات صحفية: "لا أعلم لماذا قد لا يستطيعون الحفاظ على ذلك حتى النهاية. اعتقد أنهم سيواصلون بهذا المستوى".

صناع ألعاب مانشستر سيتي أضاف: "أنا لست قلقًا من منافستهم. سيلعبون بنفس المستوى وكذلك نحن. علينا أن نفوز بالمباريات ونواصل العمل، ما زال الوقت مبكرًا ولن نحتاج للضغط لنظهر بأفضل مستوياتنا".

اختتم دي بروين تصريحاته قائلًا: "الأمور تتغير في فترة قليلة فمن الممكن أن تخسر ثلاث مباريات في أسبوع واحد وقتها الجميع سيوجه لك الانتقادات. ما زال أمامنا طريق طويل والإصابات قد تعطل مسيرة أي فريق".

يُذكر أن مانشستر سيتي سيستضيف ليفربول 3 يناير المقبل في قمة مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي.