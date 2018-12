دي بروين: الغياب كان صعباً لكني عدت أكثر صلابة

أبدى كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي سعادته بالعودة والتسجيل لفريقه في شباك ليستر سيتي ضمن منافسات ربع نهائي كأس كاراباو.

وقال دي بروين عقب المباراة:"كان الأمر صعباً بعض الشيء بالنسبة لنا لأن لدينا الكثير من اللاعبين الذين لم يلعبوا كثيراً". اختيارات المحررين كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم

لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم

وأضاف:"لكننا لعبنا مباراة جيدة ومفتوحة، وها قد وصلنا إلى نصف النهائي".

On to the next one ⚽️ pic.twitter.com/VUhiiQZHGb