دي بروينه يغازل يوفنتوس: أتمنى اللعب بجوار رونالدو

هل يرحل دي بروينه إلى يوفنتوس؟

غازل كيفين دي بروينه، لاعب مانشستر سيتي، فريق يوفنتوس الإيطالي بتأكيده على رغبته اللعب بجوار كريستيانو رونالدو، هداف السيدة العجوز.

مانشستر سيتي يواجه خطر الحرمان من المشاركة الأوروبية لموسمين مما قد يدفع عدد من اللاعبين لمغادرة النادي في الصيف.

كما يرغب يوفنتوس في التعاقد مع بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، مما قد يساهم في رحيل عدد أكبر من نجوم السيتزنز.

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وقال دي بروينه في حوار مع شبكة "سكاي سبورت": "لو اخترت اللعب بجوار لاعبين في خط الوسط فبالطبع سيكون الثنائي تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا أساطير برشلونة، ولكني أفضل دائمًا اختيار مهاجم قادر على ترجمة الفرص لأهداف".

وأوضح: "بالنسبة لي لاعب مثل تييري هنري قد يساعد كثيرًا على تحويل الفرص التي أصنعها إلى أهداف، وربما أيضًا من اللاعبين الحاليين فكريستيانو رونالدو هو الأمثل".

صاحب الـ16 صناعة للأهداف في الموسم الجاري أشار إلى أنّه بحاجة إلى مهاجم مبتكر قادر على التحرك بصورة مثالية والاستفادة من الفرص.

وواصل: "مع كريستيانو رونالدو قد ألعب كرة بارتفاع 3 أمتار ويستطيع القفز وتحويلها لأهداف، بالنسبة لسجله التهديفي الرائع فقد يساعدني على زيادة عدد الأهداف التي أصنعها".

وأردف: "في الوقت الحالي أن أكثر لاعب متكامل، أرى أنني في أفضل حال على جميع الأصعدة".

واختتم: "في فولفسبورج كنت في فترات صعود وهبوط ولكن في الوقت الحالي أنا أفضل، ومنذ مباراتي الأولى أمام وست هام في الموسم الحالي حتى آخر مباراة ضد ريال مدريد وأنا في مستوى ثابت".

جدير بالذكر أنّ دي بروينه تعرض للإصابة قبل توقف المسابقات وكان من المتوقع غيابه عن إياب ثمن نهائي الأبطال أمام ريال مدريد لكن تأجيل المسابقات منحه فرصة للعودة.