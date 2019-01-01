دي بروينه يبارك انتقال آرتيتا إلى آرسنال

النجم البلجيكي يطلب من إدارة مانشستر سيتي عدم الوقوف في طريق آرتيتا

وافق صانع ألعاب مانشستر سيتي كيفن دي بروينه بشكل ضمني على خروج مساعد المدرب مايكل آرتيتا، داعيًا مجلس إدارة النادي إلى عدم الوقوف في طريقه، ليحقق أحلامه وطموحاته في عالم التدريب.

ويعرف الدولي البلجيكي أن مساعد بيب جوارديولا، تلقى عرضًا للعودة إلى ناديه اللندني السابق آرسنال، مع ذلك أصر على أن آرتيتا سيحظى بدعم ومباركة نجوم "سكاي بلوز"، إذا كانت لديه رغبة حقيقية في الخروج من ملعب "الإمارات"، ليشق طريقه كرجل أول مع المدفعجية.

وتُجمع جُل الصحف ووسائل الإعلام البريطانية، على أن إدارة أصحاب الجزء الأحمر من شمال لندن، استقرت على اسم آرتيتا، لخلافة مواطنه أوناي إيمري بعد طرده من النادي أواخر الشهر الماضي، لا سيما بعد فشل السويدي فريدريك ليونبيرج في تقديم أوراق اعتماده كمدرب مؤقت.

وشوهد المدير الإداري لآرسنال فينا فينكاتشام ومدير النادي هاس فهمي أثناء مغادرتهما منزل آرتيتا في مدينة مانشستر في الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين، ما أعطى مؤشرات لاقترابه من العودة إلى معقل المدفعجية، رغم عدم اتفاق النادي اللندني مع نظيره السماوي حتى الآن.

وفي هذا الصدد قال لاعب تشيلسي السابق "لقد جاء آرتيتا قبل 3 سنوات، وكان عليه أن يجد طريقه، لأنه ليس من السهل التّحول من لاعب إلى مدرب بهذه السرعة، إنه يعرف عمله ويقوم بعمل أكثر من رائع في الوقت الراهن".

وأضاف "أعتقد أنه في يوم من الأيام سيرغب أن يكون مديرًا فنيًا. لا أعرف متى، لكن من الواضح أنه يساعد الفريق بالطريقة التي تجعله قادرًا على مساعدة أي فريق".

وختم"هو (آرتيتا) يساعدنا نحن اللاعبين، لكن إذا حصل على فرصة ليكون المدرب الأول، وكان باعتقاده أنه حان الوقت لذلك، فأعتقد أنه من الأفضل أن يتركه النادي، عمومًا من الصعب أن أشرح ما يريد فعله، لكن من يبحث عن تطوير وتحسين نفسه، يحتاج إلى اغتنام الفرصة".