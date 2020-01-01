دي بروينه: ماني يستحق جائزة الأفضل عن هذا الموسم

كيفين دي بروينه نجم فريق مانشستر سيتي يؤكد على أحقية ساديو ماني بالحصول على جائزة الأفضل عن الموسم الجاري.

أشاد النجم البلجيكي كيفين دي بروينه لاعب فريق مانشستر سيتي بنظيره السنغالي ساديو ماني هداف الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دي بروينه، وأكد خلالها أن ماني قدم مستويات مميزة رفقة ليفربول ويستحق التواجد في تلك المكانة.

وأكد دي بروينه في تصريحاته التي أدلى بها لصالح "بي تي ريبروت" أن لو كان هناك لاعب واحد فقط يستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب في الموسم سيكون هو ساديو ماني.

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وقال دي بروينه عن الأفضل في هذا الموسم: "ساديو ماني بكل تأكيد، لقد كان عامًا مميزًا بالنسبة له في ليفربول هذا، وهو كان هامًا للغاية بالنسبة لهم، لو كان يجب أن أختار شخص واحد فقط سيكون هو".

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وكان ماني قد قدم مستويات مميزة للغاية رفقة ليفربول هذا الموسم، حيث شارك في 38 مباراة بكل البطولات، وسجل 18 هدفًا وصنع 12.

وساهم النجم السنغالي في النجاح الكبير الذي حققه فريق ليفربول خلال الموسم الجاري حيث يتصدر الريدز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ 82 نقطة.

ويحتاج الريدز للفوز في لقائين من أجل تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الذي تم تعليقه مؤخرًا بسبب جائحة كورونا، ولم يتم تحديد موعد نهائي لعودته.

جدير بالذكر أن ساديو ماني يملك 14 هدفًا في المركز السادس بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حاليًا ويبتعد عنه جيمي فاردي في الصدارة برصيد 19 هدفًا.