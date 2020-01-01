ثلاثي ليفربول على رأس المرشحين لجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي

غياب محمد صلاح عن القائمة المرشحة للفوز بالجائزة

أعلنت اللجنة المنظمة للدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم، الجمعة، عن قائمة المرشحين لجائزة لاعب العام في البطولة لموسم 2019/2020.

جوردان هندرسون قائد ليفربول حصد الجائزة من قبل، ولكن من جهة أخرى وهي رابطة الكتاب والنقاد الرياضيين الإنجليزية، ويطمح في تكرار إنجازه وسط منافسة شرسة على اللقب.

القائمة المعلنة شهدت تواجد 3 لاعبين من ليفربول، وهم ألكسندر أرنولد، هندرسون والمهاجم السنغالي ساديو ماني، بعد مساهمتهم في فوز الريدز بلقب الدوري الإنجليزي، مع غياب محمد صلاح عن الصورة.

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ويدخل البلجيكي كيفين دي بروينه لاعب مانشستر سيتي كأحد أقوى المرشحين، بعد تألقه مع الفريق الإنجليزي هذا الموسم، بعدما سجل 13 مرة وصنع 20 هدفاً ليعادل رقم تييري هنري لأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في موسم واحد.

وينضم للقائمة كل من داني إنجز الذي هز الشباك 22 مرة مع ساوثامبتون هذا الموسم، وجيمي فاردي هداف الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي، ونيك بوب حارس بيرنلي المتألق.

وأما بالنسبة لجائزة أفضل لاعب شاب، فشهدت سيطرة كبيرة من مانشستر يونايتد، بتواجد أنطوني مارسيال، ماركوس راشفورد وميسون جرينوود في القائمة المرشحة.

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ويظهر أيضاً دين هندرسون حارس الشياطين الحمر المُعار لشيفيلد يونايتد، جاك جريليش صانع ألعاب أستون فيلا، ألكسندر أرنولد وميسون ماونت صانع ألعاب تشيلسي وزميله الأمريكي كريستيان بوليسيتش.

ومن المتوقع الإعلان عن الفائز بجائزتي لاعب العام وأفضل لاعب شاب، خلال الأيام القليلة القادمة، حيث فتحت اللجنة المنظمة التصويت للجماهير من خلال الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي.