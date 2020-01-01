دي بروينه: لن أعوض دافيد سيلفا أبدًا، وكل شيء أصبح يدور حول الأرقام

كيفين دي بروينه نجم فريق مانشستر سيتي يعرب عن سعادته بفوز فريقه على نظيره وولفرهامبتون ويؤكد صعوبة تعويض دافيد سيلفا.

أعرب النجم البلجيكي كيفين دي بروينه عن سعادته بما قدمه فريقه مانشستر سيتي أمام نظيره وولفرهامبتون بتحقيق الفوز الأول في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح شبكة "سكاي سبورتس"، وأكد خلالها أنه لن يستطيع تعويض الإسباني دافيد سيلفا الذي رحل بنهاية الموسم الماضي.

وقال دي بروينه: "دافيد سيلفا كان لاعبًا مذهلًا بالنسبة لنا هنا في مانشستر سيتي، ولن أستطيع أن أعيد ما قام به خلال مسيرته مع الفريق".

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وأضاف: "يجب أن أساعد فريقي بطريقتي المعتادة، هذا هو ما يجب على الجميع أن يقوم به، الكل عليه اللعب بطريقته الخاصة".

وأردف: "تعويض سيلفا سيكون صعبًا للغاية، لقد كان يجيد اللعب في المساحات الضيقة، لكنني أعتقد أن فريقنا به بعض الأشخاص الذين يستطيعون القيام بالأمر نفسه، وبكل تأكيد سنفتقده داخل وخارج الملعب".

وأكمل: "أعتقد أن مركزي في الملعب يتعمد في الأساس على طريقة لعب المنافس، أعرف أن تلك الأيام كل شيء يدور حول الأرقام، لذلك أحاول بكل ما لدي".

جدير بالذكر أن دي بروينه كان قد سجل الهدف الأول في لقاء الأمس بعدما تسبب في ركلة جزاء بنفسه، ثم صنع الثالث قبل انتهاء اللقاء بلحظات.