دي بروينه: كنت قريبًا من جائزة صلاح وسأحطم رقم هنري

كيفين دي بروينه نجم فريق مانشستر سيتي يؤكد أنه قادر على تحطيم رقم تيري هنري القياسي وأنه كان قريبًا من حصد جائزة محمد صلاح.

أكد النجم البلجيكي كيفين دي بروينه أن نجوم فريقه مانشستر سيتي لا يفكرون كثيرًا في الجوائز الفردية التي يحصل على أغلبها عناصر ليفربول.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دي بروينه لصالح موقع "ذا أثلتيك" وأكد خلالها أنه كان قريبًا من الحصول على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا بالموسم الذي حصدها فيه محمد صلاح.

وتطرق دي بروينه للحديث عن الرقم القياسي الخاص بتيري هنري عندما صنع 20 هدفًا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، وأكد هلى قدرته على تحطيم ذلك الرقم.

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وقال دي بروينه: "دائمًا ما مازحت هنري حول ذلك عندما كنت أراه في منتخب بلجيكا، حتى أن فينسينت كومباني كان شاهدًأ على ذلك هذا العام".

وأضاف: "دائمًا ما كنت أذهب له وأقول أنني سأقول بالوصول للرقم الخاص به هذا العام، ونضحك حول ذلك كثيرًا".

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وأردف: "عندما تصل لمثل ذلك الرقم القياسي فهذا يجعلك تشعر بالفخر، لقد مررت بمثل ذلك الشعور من قبل عندما كنت في ألمانيا ومن الرائع أن أمر به مجددًا في المستقبل".

وتطرق للحديث عن الجوائز الفردية وحرمان نجوم مانشستر سيتي منها لصالح زملائهم في ليفربول: "لا أعتقد أن لاعبي مانشستر سيتي يشعروا بعدم التقدير، لقد جاءت بعض الفرص التي كان من الممكن أن نفوز فيها بتلك الجائزة، لكن لا يمكنك أن تفهم تفكير المصوتين عندما يتعلق الأمر بكرة القدم".

وأكمل: "قبل عامين كان من الممكن أن أفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لكن محمد صلاح فاز بها، وأفهم لماذا، ربما فرصتي هذا العام لا أعلم، هناك أيضًأ من قدموا موسمًا عظيمًا".

جدير بالذكر أنه خلال السنوات الماضية لم يحقق نجوم مانشستر سيتي جائزة أفضل لاعب في إنجلترا بالرغم من تقديمهم لمستويات طيبة وتحقيقهم للقب البطولة في بعض الأحيان.