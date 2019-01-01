دي بروينه: كنا نستحق الفوز على توتنهام ولا يزال الموسم طويلًا

كيفين دي بروينه نجم فريق مانشستر سيتي يؤكد أن فريقه كان يستحق تحقيق الفوز على نظيره توتنهام هوتسبير في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

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أكد النجم البلجيكي كيفين دي بروينه لاعب فريق مانشستر سيتي على استحقاق فريقه لتحقيق الفوز في لقاء الأمس أمام توتنهام في الجولة الثانية من البريميرليج.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دي بروينه لصالح الموقع الإلكتروني للنادي، وأكد خلالها أنه سيحاول تقديم أفضل ما لديه في الموسم الجديد من أجل الفريق.

وقال دي بروينه: "أشعر أنني أصبحت أفضل، في الفترة الأخيرة، لكننا لا نزال في بداية الموسم، بعض الأحيان الأمور تكون صعبة لكنني أشعر أنني سأكون بخير هذا الموسم".

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وأضاف: "لقد لعبنا بشكل جيد للغاية أمام توتنهام وكنا نستحق أن نحقق الفوز، لقد لعبنا بشكل جماعي في الهجوم وأردنا فرض أسلوبنا على المباراة".

وأكمل: "نريد أن نحقق الفوز في كل مباراة، لكن الأمور صعبة للغاية، لقد استحقينا الفوز أمامهم، لكننا سنذهب لمباراة الأسبوع المقبل ونحاول من جديد".

جدير بالذكر أن لقاء الأمس كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين توتنهام هوتسيبر ومانشستر سيتي بهدفين لكل فريق بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.