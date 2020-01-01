دي بروينه عن سانشو: إنّه لاعب مجنون

تعرف على رأي دي بروينه في سانشو حينما لعبا سويًا بنادي مانشستر سيتي

وصف كيفين دي بروينه، متوسط ميدان مانشستر سيتي، لاعب بوروسيا دورتموند،جادون سانشو، بالمجنون كاشفًا عن فترة الأخير في السيتزنز.

سانشو بدأ مسيرته من أكاديمية مانشستر سيتي كما أنّه مطلوب في مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي حوار ثلاثي بين دي بروينخ وروميلو لوكاكو وأكسل فيتسل عبر "انستجرام": "سانشو مجنون، لقد كان الأمر غريبًا جدًا معه".

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وأوضح: "تدربنا سويًا عدة مرات وفجأة رحل، لقد كان أمرًا لا يُصدق".

وأردف: "أحيانًا الأمور تسير بهذه الطريقة، الآن لو احتجنا للتعاقد معه فسوف ندفع أموالًا طائلة، لا أعرف تحديدًا".

سانشو بدأ أول مباراة له مع دورتموند في 2017 ونجح الموسم الماضي في تسجيل 12 هدفًا وصناعة 17 أخرى في 34 مباراة بالدوري الألماني.

واستمر في تألقه خلال الموسم الجاري مسجلًا 17 هدفًا وصانعًا 19 أخرى بجميع المسابقات.

جدير بالذكر أنّ ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، أكد رغبته في مزاملة سانشو في مسرح الأحلام.