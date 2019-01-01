دي بروينه بعد صحوته الأخيرة: ما زال لدي أفضل من ذلك

ويُصر على أن فريقه كان يستحق الفوز على توتنهام

بعث صانع ألعاب مانشستر سيتي كيفن دي بروينه رسالة شديدة اللهجة للفرق المنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم، أنه لم يستعد مستواه الذي كان عليه قبل موسمين، حتى بعد ظهوره اللافت أمام توتنهام في قمة الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وعكس الصورة الباهتة التي كان عليها الأشقر البلجيكي الموسم الماضي، الذي قضاه في كفاحه مع لعنة الإصابة، قدم صاحب الـ28 عامًا الصورة المخيفة المعروفة عنه في صدام السبيرس، بتقديم هديتين لرحيم ستيرلينج وسيرجيو أجويرو، أسفرتا عن هدفين السكاي بلوز.

وقال دي بروينه في حديثه مع موقع النادي الرسمي "أشعر أنني بحالة جيدة وأصبحت أفضل، لكن لا ننسى أننا في بداية الموسم، لذلك أحيانًا يكون الجسد ثقيلا، لكني أشعر أنني أفضل الآن، وستكون الأمور على ما يرام مع ضغط المباريات".

وعن مباراة الديوك التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، قال "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد وكنا نستحق الفوز، ولعبنا بطريقة هجومية كما نريد، ومع ذلك لم نخرج بالثلاث نقاط، لكن هذا يبقى الشيء الوحيد الذي لم نحصل عليه في المباراة، هدفنا في كل مباراة هو تحقيق الفوز".

وختم حديثه في هذه الجزئية "ما يمكنني قوله أننا كنا نستحق الفوز، لكننا سنكرر المحاولة مرة أخرى الأسبوع المقبل، وأثق أن كل شيء سيكون على ما يرام".

الأجواء الآن في المركب الرياضي محمد الخامس بمباراة اتحاد طنجة والرفاع البحريني من التصفيات المؤهلة لدور الـ 32 من #كأس_محمد_الخامس_للأندية_الأبطال 🧣🔥



( 📸 : @UAFAAC ) pic.twitter.com/HGCkKEFXOm — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 18, 2019

وسيحل مانشستر سيتي ضيفًا على ملعب "فيتنس فيرست" لمواجهة صاحب الأرض بورنموث يوم الأحد المقبل، في واحدة من مباريات الجولة الثالثة للبريميرليج.