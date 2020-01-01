دي بروينه بعد الخروج من ليون: عفوًا عليّ أن أعود للمنزل زوجتي تنتظري!

يجب أن نتعلم..

اعتبر كيفن دي بروينه، لاعب مانشستر سيتي، أن فريقه لم يستحق الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليون، ولكنه عاد وطالب نفسه وزملائه بضرورة تعلم الدرس جيدًا.

سيتي فاجأ الجميع بأداء هزيل ومتواضع مع إضاعة عدد سهل من الفرص أمام ليون، ليستغل النادي الفرنسي الوضع ويحرز ثلاثة أهداف تجعله يواجه بايرن ميونخ في نصف النهائي.

دي بروينه كان محرز هدف سيتي الوحيد في المباراة، ويرى أن ليون لم يصنع فرصًا كثيرة إلا أن النتيجة حكمت في النهاية وعليه الآن العودة إلى منزله.

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الدولي البلجيكي في تصريحات للصحافة قال "عام جديد، ونفس الأشياء تحدث! لم نكن جيدين في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني لعبنا حقًا بصورة جيدة وجاءت لنا بعض الفرص ثم تحولت النتيجة".

وأضاف "وضعناهم في الشوط الثاني تحت الضغط بصورة واضحة، اندفعنا إلى الهجوم بصورة أكبر، حتى بعد تقدمهم بالهدف الثاني كانت لدينا الفرصة للتعديل عبر ستيرلينج، لكن فشلنا ووضعوا هم الثالث وانتهت المباراة".

وأتم "ليون حقًا لم يصنع فرصًا على مرمانا، ولكن علينا التعلم. الآن عليّ أن أذهب إلى المنزل، زوجتي تنتظري! أريد شيء آخر لأركز عليه".

الجدير بالذكر أن بالخروج الأوروبي يكون سيتي قد أنهى موسمه بتحقيق لقب وحيد وهو كأس كاراباو إلى جانب احتلاله المرتبة الثانية على صعيد الدولي والخروج من نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على يد آرسنال.