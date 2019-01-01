دي بروينه: الفوز بأربعة ألقاب الموسم الحالي شبه مستحيل

على مقربة من الفوز بأول ألقابه بعد لقب الدرع الخيرية

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يرى صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروينه، أن الفوز بالرباعية الموسم الحالي، مع مانشستر سيتي الإنجليزي أمر صعب.

ويلتقي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، مع شالكة الألماني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وسيخوض بعدها سيتي، نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام تشيلسي عقب الفوز عليه في الدوري الإنجليزي سابقاً منذ أسبوع بسداسية دون رد.

دي بروينه بدء حديثه بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة الرويال بلوز: "لا اعتقد أن هدفنا الفوز بأربعة ألقاب، الهدف هو الفوز بكل مباراة، ونصل لمرحلة أبعد، ثم نفوز بالمباراة المقبلة، يوم الأحد نستطيع الفوز باللقب، لكن لا يصح أن نقول أننا نسعى للفوز بـ4 ألقاب".

وتابع عن ما يقدمه فريقه الموسم الحالي: "نحن سعداء بما نحن عليه، ونريد التأهل لربع نهائي دوري الأبطال، ونقترب من الفوز به، لكن الفوز بالألقاب الأربعة شبه مستحيل".

وعن عودته من إصابتين الموسم الحالي: "لقد حظيت بأثنين، لكنه ليس من الجيد أن تكون في كرة القدم، أشعر بالأسف للإصابات في مسيرتي، في بعض الأحيان تشعر بالتدفق وهذا حدث الموسم الماضي".

وأتم: "الموسم الحالي كان الأمر صعباً بالغياب 6 أشهر، لكني أشعر بتحسن أفضل بعد الإصابة الأخيرة وأنا سعيد بذلك".

وتأهل سيتي مطلع الأسبوع الجاري لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث سيلتقي مع سوانزي سيتي بالدور المقبل.