الدوري الإنجليزي الممتاز

دي بروينة: جوارديولا يجعل مانشستر سيتي أقوى

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Getty
دي روينة يتحدث عن تأثير بيب جوارديولا عليه وعلى مانشستر سيتي والبريميرليج

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال النجم الدولي البلجيكي كيفين دي بروينة إن مانشستر سيتي حظي بالعديد من الخطوات للأمام بفضل وجود بيب جوارديولا.

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ويشارك مانشستر سيتي في بطولة كاس الأبطال الودية حاليًا بمشاركة العديد من الأندية الكبرى في أوروبا على غرار كل عام.

وعلى هامش ذلك، قال النجم الدولي البلجيكي إنه محظوظ باللعب في فريق يدربه بيب جوارديولا، مؤكدًا أن الرجل يقدم الكثير للأفراد والمجموعة"

وأضاف: "لقد عانيت من العديد من الإصابات التي أثرت كثيرًا على مردودي خلال السنوات الأخيرة، وجود جوارديولا بجانبي جعلني قادرًا على تخطي كل هذه الأوقات الصعبة"

وتابع: "على مستوى المجموعة، فإن مانشستر سيتي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، ولكن وجود جوارديولا يجعل هذه المجموعة تظهر بشكل أقوى"

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يذكر أن كيفين دي بروينة كان قد عانى من الإصابات في أغلب أوقات الموسم الماضي وكذلك الموسم الذي قبله.

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