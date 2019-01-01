دي باولا يبدأ مشوار العلاج استعدادًا لانطلاق موسم النصر

النجم البرازيلي جوليانو دي باولا نجم فريق النصر يبدأ العلاج استعدادًا ليبدأ الموسم رفقة الفريق في دوري أبطال آسيا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

بدأ اللاعب البرازيلي جوليانو دي باولا نجم فريق النصر السعودي رحلته مع العلاج من إصابته العضلية التي يعاني منها حاليًا.

جاء هذا استعدادًا لمواجهة الفريق المقبلة في دوري أبطال آسيا أمام الوحدة الإماراتي في الخامس من أغسطس المقبل والتي تقام ضمن لقاءات دور الـ ١٦ من البطولة.

ويعاني اللاعب من إصابة عضلية في الفخذ، عبارة عن تمدد في العضلة الخلفية ومن المفترض أن يشفى منها خلال أيام من التأهيل.

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وعلى جانب آخر قاد المدير الفني للفريق روي فيتوريا الحصة التدريبية مساء الأمس في معسكر الأمس بمدينة أوفير البرتغالية.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب المغربي نور الدين أمرابط لمعسكر الفريق خلال ساعات عقب الإجازة الخاصة التي حصل عليها بعد مشاركته في كأس الأمم الإفريقية مع فريقه.

جدير بالذكر أن النصر سيواجه نظيره باكوس فيريرا البرتغالي وديًا يوم الثلاثاء المقبل في ختام استعداداته لمواجهة الوحدة.