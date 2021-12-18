دييجو كوستا يرفض عرضًا مغريًا من النصر

يبدو أن إدارة نادي النصر تبحث بجدية عن التعاقد مع مهاجم مميز خلال الفترة المقبلة، من أجل تعويض المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي تم فسخ التعاقد معه مؤخرًا، بالتفاوض مع النجم الإسباني دييجو كوستا، مهاجم أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

النصر فسخ عقده مع حمد الله مؤخرًا، ليتعاقد مع نادي الاتحاد في صفقة انتقال حر، لينضم للنمور بداية من فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

لماذا رفض دييجو كوستا الانضمام للنصر؟

أكد موقع "Torcedores" البرازيلي على أن نادي النصر أبدى رغبته في ضم دييجو كوستا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مقدمًا عرض مغري للاعب.

النصر قدم راتب لدييجو كوستا وصل إلى 4.5 مليون دولار سنويًا، ولكن العرض قوبل بالرفض من اللاعب الإسباني، بالرغم من موافقة مسؤولي أتلتيكو مينيرو.

كوستا يرفض خوض تجربة في الدوري السعودي خلال الوقت الحالي، مفضلًا البقاء مع فريقه البرازيلي خلال الفترة الحالية.

وكان كوستا قد انضم لصفوف أتلتيكو مينيرو في صفقة انتقال حر خلال صيف 2021، بعد أن فسخ عقده مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

لماذا فسخ النصر عقده مع عبد الرزاق حمد الله؟

النصر أعلن عن فسخ عقده مع حمد الله لأسباب قانونية لم يتم الإعلان عن تفاصيلها بشكل رسمي، ليرحل عن صفوف العالمي، ويوقع مع نادي الاتحاد.

ولكن بعض التقارير الصحفية، أكدت على أن حمد الله قام بالاعتراض بشكل غير لائق على البرازيلي مارسيلو سالازار مدرب الفريق وقتها، لعدم مشاركته بشكل أساسي في مباراة الرائد بالدوري السعودي للمحترفين.

التقارير أكدت على أن حمد الله قام بكسر السبورة الموجودة في غرفة خلع ملابس الفريق، وعندما قامت إدارة النصر بالاستفسار منه عن تلك الواقعة، كان رده غير جيد بالمرة.

حمد الله رد على المدير التنفيذي لنادي النصر عبر رسائل نصية بطريقة غير جيدة بها تهديد ووعيد، ليتم فسخ التعاقد معه.

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