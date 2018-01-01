دييجو سيميوني يؤكد عودته إلى إنتر ميلان

دييجو سيميوني يجزم بأنه سيعود إلى إنتر يومًا ما، ولكنه يؤكد أيضًا أن أموره مع أتلتيكو تسير على ما يرام

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني أنه سيعود إلى إنتر ميلان يومًا ما، ولكنه في نفس الوقت استبعد أن يكون هذا حاليًا، نظرًا لأن أموره مع أتلتليكو مدريد تسير على ما يرام. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وكانت قرعة دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا قد أوقعت أتلتيكو مدريد كخصم ليوفنتوس، تلك البطولة التي خرج منها إنتر مبكرًا، ما جعل مشجعيه يطالبون بإقالة سباليتي وتولية سيميوني قيادة النيراتزوي.

وقال المدرب الأرجنتيني الذي قضى معظم مسيرته كلاعب في إيطاليا بين لاتسيو وإنتر: "إنني أفكر في كل يوم على حدى، أنظر إلى اليوم ومن ثم الغد ومن ثم ما بعده، ليس لدي خطط طويلة الأمد"

وأضاف: "لا زال لدي عقدًا مع أتليتيكو مدريد، والأمور تسير بشكل جيد وأطمح في تحقيق الأهداف المطلوبة، ليس من المفترض أن أفكر في الخطوة المقبلة، طالما الخطوة الحالية لم تتم"

وتابع: "لقد كنت واضحًا فيما يخص إنتر ميلان، وللمرة الألف أقول أن العودة إلى هناك ستحدث بالطبع يومًا ما، ليس لدي حاجة لقول شيء أكثر من ذلك، سأعود إلى هناك حينما يقرر القدر ذلك"

يذكر أن دييجو سيميوني كان قد أعلن في أكثر من مرة أنه سيعود كمدرب إلى إنتر ميلان، إلا أنه لم يحدد الوقت، قبل أن يجدد عقده مع أتلتيكو مدريد إلى غاية العام 2021، ليغلق الباب تمامًا في وجه عودته في هذه المرحلة.