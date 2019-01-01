سيميوني: بارتي يمكنه اللعب لمانشستر يونايتد وسيتي

دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد يعرب عن سعادته بأداء لاعبه الفرنسي توماس بارتي أمام خيتافي في الدوري الإسباني وينهال بالمدح عليه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد عن سعادته الكبيرة بتحقيق فريق للفوز بديربي العاصمة المصغر أمام خيتافي بالدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للروخيبلانكوس وأكد خلالها على امتنانه لكلًا من توماس بارتي ورودريجيو بسبب المستويات الطيبة التي يقدمها كل منهما مؤخرًا.

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وقال سيميوني: "لقد أعجبني توماس بارتي وما قدمه في مباراة اليوم للغاية، ليس وحده معه أيضًا رودريجو، كلاهما كان عظيمًا في تلك المواجهة".

وأضاف: "أعتقد أنه يتطور، فتوماس لاعبًا رائعًا ويمكنه اللعب لأندية مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي".

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وأكمل: "عندما نتحدث عن توماس بارتي فنحن هنا نتحدث عن لاعب عظيم، أنا حقًا أقوم بتقييم مستواه بشكل عالي للغاية".

جدير بالذكر أن النجم الفرنسي الشاب الذي انضم لصفوف أتلتيكو مدريد كان قد سجل هدفين وصنع ثلاثة في مباريات الليجا هذا الموسم مع الروخيبلانكوس.