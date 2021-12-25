ديون الأهلي وصلت إلى رقم ضخم ودي سوزا يزيد المعاناة

كشفت تقارير إعلامية، عن حجم الديون التي وصل لها النادي الأهلي خلال الوقت الحالي، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، حيث أصبحت رقمًا ضخمًا خلال الوقت الحالي.

وتعاني إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي من الديون المترتبة على النادي منذ أن تولت المسؤولية، وذلك بعد أن ازدادت تحت قيادة الإدارة السابقة برئاسة عبد الإله مؤمنة.

الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، مقدم برنامج "شوت" المذاع على قناة "SSC" الفضائية، كشف عن تفاصيل ديون النادي الأهلي خلال الوقت الحالي.

الحميدي قال: "الأهلي ديونه رقم ما يفوق الـ150 مليون ريال، ويحتاج إلى 50 مليون ريال خلال الوقت الحالي من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، التي ستتيح له تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وتابع: "البرازيلي جوزيف دي سوزا كسب قضيته، والأهلي مجبر اليوم دفع 21 مليون ريال كاش، ولكن الإدارة تحاول تأخير هذا الأمر، ضمن إجراءات قانونية".

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عبد الرحمن الحميدي واصل: "سبب هذا الرقم الكبير لدي سوزا، هو فقط تأخر الإدارة السابقة برئاسة عبد الإله مؤمنة في دفع فقط 600 ألف، كانت رواتب اللاعب، وبالتالي اللاعب أرسل للنادي ولم يجد ردًا، ثم توجه للتقاضي".

عبدالرحمن الحميدي :

حسب مصادر #برنامج_شوت ديون #الأهلي تفوق 150 مليون ، ودي سوزا كسب القضية ولابد من دفع 21 مليون له ..وقضية دجانيني لم تحسم بعد.@A_AlHameedi⁩ pic.twitter.com/EqkVepwZoR — برنامج شوت (@Shoot_SSC) December 25, 2021

واختتم تصريحاته قائلًا: "دجانيني لم يحسم الأمر، ومازال في مرحلة التقاضي، رغم أن اللاعب الحكم الابتدائي كان لصالحه، ولكن قد يحدث تحولات لصالح الأهلي مستقبلًا".