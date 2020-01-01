ديوب: السومة وحمدالله وجوميس؟ .. استطيع التفوق عليهم

تصريحات قوية من مهاجم الشباب

تحدث ماكيتي ديوب مهاجم فريق الشباب عن مسيرته مع الليوث في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقدرته على تحقيق التفوق على مهاجمي الأندية السعودية المنافسة.

ماكيتي ديوب أحرز في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هدفًا واحدًا خلال 4 جولات كان في مرمى الرائد في الجولة الأولى من المنافسات.

وقال ديوب في تصريحات لبرنامج "في المرمى" عبر قناة "العربية": "حمدالله وجوميس وعمر السومة يمتلكون قدرات عالية بالطبع، ولكن ليسوا أفضل مني عليكم الانتظار لنهاية الموسم الجاري".

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وأضاف السنغالي: "سترون ما يحدث في نهاية الموسم الحالي، نستحق أن نكون في المركز الاول، ونمتلك رئيسًا مميزًا مثل خالد البلطان ولاعبين مميزين داخل الملعب".

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وتابع مهاجم الشباب: "نستطيع تقديم الكثير في الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين وتحقيق اللقب بكل تأكيد".

وكان ديوب قد أحرز 6 أهداف رفقة الليوث في الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.