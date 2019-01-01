دينيس سواريز: لم ألعب بـ 50% من قدراتي في أرسنال

دينيس سواريز نجم برشلونة الذي أعير لأرسنال في نهاية الموسم يؤكد أنه لم يقدم كل ما لديه رفقة المدفعجية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد دينيس سواريز لاعب فريق برشلونة الذي أمضى نهاية الموسم معارًا للأرسنال أنه لم يكن يقدم أفضل ما لديه رفقة الفريق اللندني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن إصابته أثرت عليه وأنه كان يحاول دومًا تقديم كل ما لديه من أجل الفريق طوال فترة تواجده.

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👑👑👑 pic.twitter.com/S6EXLx7PkT — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ يونيو ٢٠١٩

وقال سواريز: "في نهاية المواجهة ضد باتي بوريسوف شعرت بالإصابة، وقد كان بالفعل وأثبتت الفحوصات ما خشيته في النهاية، لقد كان الألم كبيرًا للغاية".

وأضاف: "خلال فترتي في أرسنال لم أشعر أنني بخير، لم ألعب حتى بـ 50% من قدراتي، وأوناي إيمري شعر أنه هناك شيء خاطئ".

وأكمل: "قبلها كنت قد لعبت يوم الأحد أمام مانشستر سيتي وبعدها حصلنا على الراحة بسبب كأس الاتحاد، وإيمري منح اللاعبون راحة لكنني تدربت، بعد ذلك لعبت ضد باتي".

جدير بالذكر أن سواريز كان قد أكد في تصريحات صحفية على رغبته بمغادرة برشلونة في الموسم المقبل، كما شدد على وجود رغبة منه في الاستمرار بإسبانيا.