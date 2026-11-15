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معتز الجمال
ترجمه

"ديمي، ستبقى دائمًا في قلوبنا".. رسائل مؤثرة وتكريم رائع في أول مباريات تينيريفي بعد رحيل دي ميجيل!

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عاد تينيريفي إلى أجواء المنافسة لأول مرة منذ وفاة خيسوس دي ميجيل، محققًا فوزًا مؤثرًا على أرضه بنتيجة 2-0 أمام سبتة يوم الأحد. واحتفل ناتشو خيل بتسجيله هدف الافتتاح برفع قميص المهاجم الراحل كاشفًا عن رسالة مؤثرة، فيما قدّم اللاعبون والجهاز الإداري والجماهير التحية لصاحب القميص رقم 9 في النادي قبل المباراة وخلالها، وهي المباراة التي أنهت سلسلة من ست مباريات دون فوز.

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تينيريفي يحقق أول فوز منذ وفاة دي ميجيل

عاد تينيريفي إلى الملاعب يوم الأحد لأول مرة منذ وفاة دي ميغيل، محققًا فوزًا بنتيجة 2-0 على سبتة في أمسية طغت عليها التكريمات العاطفية على ملعب إيليودورو رودريجيز لوبيز. وكان المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا قد توفي في المستشفى في الثالث من نوفمبر، بعد يوم من اصطدامه بحارس مرمى أندورا خيسوس أوونو خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية على الملعب نفسه.

ووفقًا لوكالة رويترز، أحاط تصفيق حار وطويل بدقيقة صمت قبل انطلاق المباراة، وفي الدقيقة التاسعة توقف اللعب لجولة أخرى من التصفيق بينما عُرض مقطع فيديو لدي ميجيل في أرجاء الملعب.

الكشف عن جدارية عند البوابة 9 قبل انطلاق المباراة

قبل المباراة، تم الكشف عن جدارية عند البوابة 9، في إشارة إلى قميص دي ميجيل الذي يحمل الرقم 9، ووضع لاعبو سبتة الورود أمامها، وفقًا لما ذكرته صحيفة ذي أتلتيك. وخرج لاعبو الفريقين وطاقم الحكام مرتدين قمصانًا تذكارية تحمل اسمه ورقمه وعبارة "في ذاكرتنا إلى الأبد".

ولم يُعزف نشيد النادي، بل اكتفى الجماهير بالتصفيق للفريقين. وحمل القائد إنريك غاييغو الورود ووضع قميص دي ميغيل على العشب، بينما نشر المشجعون لافتة كُتب عليها "خيسوس دي ميجيل، 9، أزرق وأبيض إلى الأبد".

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جيل وفيريك ينهيان سلسلة تينيريفي دون انتصار

افتتح جيل التسجيل في الدقيقة الأربعين واحتفل برفع قميص دي ميجيل أمام الجماهير. ثم كشف المهاجم عن رسالة مكتوبة أسفل قميصه جاء فيها: "ديمي (لقب دي ميجيل)، دائمًا في قلوبنا".

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وأضاف نيل فيريك الهدف الثاني قبل أربع دقائق من النهاية ليحسم الفوز وينهي سلسلة من ست مباريات دون انتصار. وكان هذا الفوز الرابع لتينيريفي في الدوري هذا الموسم، ليحتل المركز الرابع عشر في ترتيب الدرجة الثانية، بينما يظل سبتة في قاع الجدول.

عائلة دي ميجيل تحضر مباراة إسبانيا ضد إنجلترا

سيُكرَّم دي ميجيل مرة أخرى يوم الأحد، حين يُتوقع أن تحضر عائلته مباراة إسبانيا أمام إنجلترا في دوري الأمم على ملعب ميتروبوليتانو.

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كما التزم تينيريفي، الذي أُجّلت مباراته أمام غرناطة نهاية الأسبوع الماضي، بدعم ابنته البالغة من العمر عامًا واحدًا ماليًا حتى تبلغ الثامنة عشرة من عمرها.

بقلممعتز الجمال

Senior Editor

العمل كصحفي في مجال كرة القدم كان حلم الطفولة الأول، أصبحت صحفيًا، وعضوًا في نقابة الصحفيين المصرية، لكن في مواقع بعيدة عن "عالم الرياضة"، حتى جاءت الفرصة في مطلع 2020، والتحقت بموقع كووورة، ومنه إلى جول..

ذكرياتي مع كرة القدم بدأت بتتويج زيدان التاريخي في مونديال 98، وثلاثية فرنسا التي لا تنسى في شباك البرازيل بالنهائي، إلى جانب مواجهات الدوري المصري، وصراع الأهلي والزمالك والإسماعيلي في تلك الحقبة.

لا أشجع فريقًا بعينه في أوروبا، لكني استمتعت بميلان "مالديني، جاتوزو، كاكا، بيرلو"، كما انبهرت ببرشلونة "بوسكيتس، إنييستا، تشافي، نيمار، فيا، ميسي، سواريز"، قبل أن أسير خلف محمد صلاح في مسيرته الاستثنائية مع "فيورنتينا وروما وليفربول".

لحظتي الرياضية التي لا تنسى كانت هدف محمد أبو تريكة في فوز الأهلي على الصفاقسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2006.

تشكيلتي المثالية: بوفون - كافو - فان دايك - مالديني - كارلوس - بيرلو - زيدان - إنييستا - كاكا - كريستيانو رونالدو - ميسي.

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