ديمبيلي يقترب من البقاء في برشلونة .. اجتماع جديد بالمغرب لتقريب وجهات النظر

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اجتماع جديد بين ماتيو أليماني المدير الرياضي ببرشلونة وموسى سيسوكو وكيل عثمان ديمبيلي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، حيث يعقد الاجتماع في المغرب من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

برشلونة ثابت على موقفه فيما يتعلق بالرقم المعروض على ديمبيلي كراتب في الفترة المقبلة، وهو ما رفضه وكيله من قبل.

وأوضحت الصحيفة أن النادي يتوقع أن يتنازل ديمبيلي عن طموحاته المالية لو أراد أن يكون أحد العناصر في مشروع تشافي هيرنانديز.

وأكد اللاعب لزملائه ولمديره الفني بحسب تقارير عديدة على رغبته في الاستمرار رفقة برشلونة لما هو بعد الموسم الجاري وما بعد نهاية عقده.

وكان تشافي قد أكد دعمه للنجم الفرنسي رغم عدم تجديد عقده، ونال ديمبيلي تحية الجماهير للمرة الأولى منذ شهور في ملعب كامب نو ضد إشبيلية.

جدير بالذكر أن العقد الحالي الخاص بديمبيلي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني في الصيف.