ديمبيلي يعمل في العطلة لإقناع كومان، وبرشلونة في ورطة بسببه

النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي مصر على إقناع المدرب الهولندي رونالد كومان بقدراته الفنية.

كشفت تقارير إسبانية اليوم أن النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة قد ظهر في مقر تدريبات الفريق اليوم بالرغم من حصول الفريق على راحة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب يسعى لإقناع المدرب الهولندي رونالد كومان بقدراته الفنية.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب يحاول كذلك تحسين قدراته البدنية لمنع الإصابات في الفترة المقبلة، وهي ما عطل مسيرته مع برشلونة خلال الأعوام الماضية.

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ولا يعد ديمبيلي هو اللاعب الوحيد الذي ظهر في مقر التدريبات أثناء الراحة، وظهر معه جونيور فيربو الذي خرج من حسابات كومان مؤخرًا.

في الوقت نفسه أوضحت الصحيفة أن إدارة النادي الكتالوني في ورطة بسبب اللاعب الفرنسي حيث كانت تسعى لبيعه في الفترة المقبلة، لكن إصابة أنسو فاتي الطويلة غيرت من رأيهم.

وتفكر إدارة النادي في تمديد عقد ديمبيلي، حيث تخشى أن تخسر المزيد من الأشهر من عقده مما يقلل قيمته عند بيعه لاحقًا.

وكان ديمبيلي قد سجل ثلاثة أهداف في 324 دقيقة لعبهم لصالح برشلونة هذا الموسم، بواقع هدف كل 108 دقيقة، وهو أفضل معدلاته منذ أن ارتدى قميص النادي الكتالوني.