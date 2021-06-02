حديث مثير عن البرغوث..

أخذ نجم برشلونة عثمان ديمبيلي في مديح زميله ليونيل ميسي، في الوقت الذي تحدث فيه عن مستقبله الشخصي داخل ملعب كامب نو.

وكان ديمبيلي قد نجح في إعادة اكتشاف نفسه بالموسم المنقضي رفقة المدرب رونالد كومان، وللمرة الأولى في 4 سنوات شارك في 44 مباراة بمختلف البطولات مع البرسا.

وينتهي عقد الدولي الفرنسي في إقليم كتالونيا في صيف 2022، ولا تزال مفاوضات التجديد قائمة بين الطرفين لكن من دون نتيجة فعلية.

ماذا قال ديمبيلي عن ميسي؟

ديمبيلي في حوار مع صحيفة ليكيب الفرنسية قال حول ميسي "نتعايش بشكل جيد للغاية، أنا بجانبه في غرفة خلع الملابس، إنه رجل طيب".

كما أضاف "هو قائد ومنفتح ويتحدث كثيرًا، لقد تعاملت معه بشكل جيد من اليوم الأول لي هنا، لا توجد ضغوطات لمجرد اللعب بجواره".

وواصل "إنه يقدم الكثير من النصائح لنا في الملعب، كان يطلب دائمًا مني استفزاز الخصم والتسديد والمراوغة وإنهاء الهجمات".

واختتم في هذا الصدد قائلًا "عندما أكون في الجانب، يطلب منذ النظر إلى الوراء، فهو يتواجد دائمًا في وضع يسمح لي بتمرير الكرة إليه".

ماذا قال ديمبيلي عن تجديد عقده مع برشلونة؟

أما عند سؤاله حول قضية تجديد عقده مع برشلونة، فظهر الهدوء لدى لاعب بوروسيا دورتموند السابق وعدم التعجل بشأن قراره النهائي.

ديمبوز تابع حديثه "التجديد؟ لا أعرف، سنرى ما سيحدث، سوف نلتقي مع إدارة برشلونة".

وأتم "لا يزال لديّ الوقت، لست في عجلة من أمري ولا هم كذلك، سنرى ما سيحدث في النهاية".

هل يبقى ديمبيلي في برشلونة؟

التقارير الواردة من الصحف الإسبانية كلها تؤكد أن الرئيس الكتالوني جوان لابورتا يعتبر ديمبيلي رقعة أساسية في مشروع برشلونة المستقبلي، لذلك سيحاول الحفاظ عليه بشتى السبل.

صحيفة "سبورت" المقربة من برشلونة أشارت مؤخرًا إلى أنه في حالة فشل تجديد ديمبيلي لعقده، فسيتم بيعه هذا الصيف من أجل جني الأموال من خلفه عوضًا عن الرحيل مجانًا في 2022.

لكن في الساعات القليلة الماضية ظهرت أنباء متناقضة بعض الشيء تقول أن برشلونة لن يبيع ديمبيلي حتى لو لم يتم الاتفاق على التجديد، على أن تبدأ محاولات أخرى لإقناعه في منتصف الموسم.

على أي حال، يحظي ديمبيلي باهتمام خاص من قبل مانشستر يونايتد، الذي حاول ضمه على سبيل الإعارة في الصيف الماضي، وكذلك ارتبط اسمه في الآونة الأخيرة بالانضمام إلى يوفنتوس.

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