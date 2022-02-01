ديمبيلي رفض الرحيل عن برشلونة فقرر الأخير بمعاقبته!

أفادت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة، قررت معاقبة عثمان ديمبيلي لاعب الفريق، بعدما رفض الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وينتهي عقد اللاعب الفرنسي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، ورفض اللاعب التجديد وحاولت إدارة البلوجرانا، بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ولكن اللاعب رفض.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقريرها أن ديمبيلي رفض الرحيل عن صفوف برشلونة في يناير الماضي، بالرغم من اهتمام باريس سان جيرمان، توتنهام، تشيلسي بالتعاقد معه وقرر الاستمرار مع الفريق لنهاية عقده.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب صاحب الـ 24 عامًا، لا يريد أن يترك النادي بتلك الطريقة، ويرى أنه من الوفاء أن يستمر مع الفريق حتى نهاية العقد.

وكانت تريد إدارة برشلونة التخلص من اللاعب في يناير الماضي، لتوفير راتبه لمساعدة النادي في الأزمة المالية التي يمر بها، وبعد رفض الرحيل ستضطر الإدارة إلى الانتظار لنهاية عقده ويرحل بالمجان.

وترفض إدارة الفريق الكتالوني، فسخ عقد اللاعب من طرف واحد بسبب الشرط الجزائي في العقد، ولكنها قررت معاقبة اللاعب بطريقة مختلفة.

وأكدت الصحيفة أن إدارة برشلونة، ستترك اللاعب يتدرب مع الفريق الأول، ولكنه لن يشارك في المباريات إذ ترى الإدارة أن من يستحق المشاركة هو من سيكون ضمن مشروع الفريق في السنوات المقبلة، بينما سيخرج ديمبيلي من صفوف البلوجرانا في الصيف القادم.

وستكون هناك حالة واحدة تجعل اللاعب الفرنسي، يشارك مع برشلونة فيما تبقى من الموسم، وهي أن يتعرض لاعبي الفريق الأول للإصابات، فيضطر تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني إلى الدفع به للمشاركة بشكل مؤقت.