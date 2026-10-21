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محمد سعيد
ترجمه

"ديمبيلي يعاني من مشكلة خطيرة" .. ثنائي باريس سان جيرمان يزيد معاناة لويس إنريكي بعد صدمة كفاراتسخيليا

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طغت قائمة الإصابات الكارثية على الأداء المذهل الذي قدمه باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وذلك في أعقاب فوزه الأخير 4-2 على برشلونة. ويواجه لويس إنريكي معضلة كبيرة في اختيار التشكيلة، حيث أصبح ثلاثة لاعبين أساسيين غير متاحين الآن لخوض سلسلة مباريات حاسمة.

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ثلاث إصابات تهز ملعب «بارك دي برانس»

يواجه باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي، عواقب مباراته المثيرة في دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة، حيث أكد النادي تعرضه لسلسلة من الانتكاسات الكبيرة على الصعيد البدني. ورغم أن النتيجة على أرض الملعب كانت إيجابية، إلا أن غرفة العلاج في ملعب بارك دي برانس أصبحت مكتظة بالطاقم الطبي.

وتعد حالة الجناح عثمان ديمبيلي محبطة بشكل خاص نظراً لأهميته في انسيابية هجوم الفريق هذا الموسم. فقد اضطر اللاعب السابق في برشلونة إلى مغادرة الملعب بعد 19 دقيقة فقط من بدء المباراة، وهو يمسك بساقه اليسرى في حالة من الألم الواضح. وأشارت التقييمات الطبية الأولية إلى وجود مشكلة خطيرة ستمنعه من المشاركة في المستقبل القريب، حيث تشير التقارير إلى أن ديمبيلي سيغيب لمدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع، وفقًا لصحيفة«لو باريزيان». ويأتي هذا الغياب في وقت حرج، حيث يسعى باريس سان جيرمان للحفاظ على صدارته لقائمة الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

ديمبيلي وماركينيوس سيغيبان لعدة أسابيع

ومما يزيد من المخاوف الدفاعية، أن القائد ماركينيوس سيخضع هو الآخر لفترة نقاهة بعد تعرضه لإصابة في الفخذ الأيمن خلال نفس المباراة الأوروبية. لطالما كان هذا اللاعب البرازيلي الركيزة الأساسية لخط دفاع باريس سان جيرمان، وغيابه يترك فراغاً قيادياً سيجد لويس إنريكي صعوبة في سده.

وأكد النادي أن المدافع سيغيب عن الملاعب لـ«بضعة أسابيع»، لينضم بذلك إلى قائمة متزايدة من الغائبين التي تهدد بتعطيل زخم الفريق خلال جدول مباريات الخريف المزدحم. والتوقيت أبعد ما يكون عن المثالية، حيث يستعد العملاق الباريسي لمواجهة تحديات محلية وقارية ذات أهمية كبيرة.

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بالنسبة لديمبيلي، تشكل الإصابة أيضًا ضربة قوية لطموحاته الدولية. كان من المتوقع أن يلعب المهاجم الفرنسي دورًا رئيسيًّا في مباريات المنتخب الوطنية المقبلة، لكن إصابته في الفخذ قد تحرمه من المشاركة في فترة التوقف الدولية المقبلة. ووفقًا لصحيفة «لو باريزيان»، تتزايد الشكوك حول جاهزيته للعب مع المنتخب الفرنسي، حيث أصبح غيابه عن التشكيلة احتمالًا حقيقيًّا الآن. وعلى الرغم من أن الطاقم الطبي لباريس سان جيرمان قد استبعد، حسبما ورد، حدوث مضاعفات أكثر خطورة وطويلة الأمد، إلا أن إصابته لا تزال تمثل انتكاسة كبيرة للنادي، مما يجبر الجهاز الفني على استكشاف خيارات بديلة في الثلث الأخير من الملعب.


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كفاراتسخيليا يغيب حتى نهاية الموسم

ومع ذلك، فإن الأخبار الأكثر إثارة للقلق تتعلق بخفيتشا كفاراتسخيليا، الذي من المرجح أن يغيب عن بقية موسم 2026-27. وتعرض اللاعب الدولي الجورجي لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي إثر اصطدام في الدقيقة 59 من مباراة برشلونة. وأصدر باريس سان جيرمان بيانًا رسميًا أكد فيه خطورة الإصابة، جاء فيه: «بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى خلال مباراة الأمس ضد نادي برشلونة، سيخضع كفاراتسخيليا لعملية جراحية في الأيام المقبلة».

ولم يحدد النادي موعدًا رسميًا لعودته، لكن مثل هذه الإصابات تتطلب عادةً ما لا يقل عن تسعة أشهر من إعادة التأهيل. وقد لجأ اللاعب نفسه إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن حزنه الشديد إزاء هذا الوضع، وكشف عن الأثر النفسي الذي خلفته الإصابة. وكتب كفاراتسخيليا على إنستجرام: «لم يمر وقت طويل، لكن فكرة واحدة لا تزال تدور في ذهني: لماذا أنا؟ لم أبخل أبدًا بأي جهد».

بدأت رحلتي مع الصحافة في عام 2011 بالتخصص في التحقيقات الاستقصائية وهو ما فتح لي أبوابًا لاستكشاف مجالات مختلفة بشكل عميق وأكسبني مهارات تحليلية، حتى قررت التخصص في شغفي الأول كرة القدم، لأنتقل إلى التغطية الميدانية للمنتخب المصري بجميع فئاته والكرة العالمية ورياضات أخرى مثل السباحة والرماية والإسكواش.

بدأ شغفي بكرة القدم على أرض الواقع بممارستها في مراحل الناشئين بعدة أندية مصرية، ومن هنا تفرغت لمتابعة الكرة العالمية بدءًا من كأس العالم 1998 والمحلية في مصر أيضًا ولم أكتف بمتابعتها عبر الشاشات بل دأبت على حضور مباريات فريقي المفضل من المدرجات حتى الآن، وهو الزمالك النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن العشرين.

ليس لدي فريق مفضل في أوروبا، أميل فقط إلى ميلان بسبب عشقي لنجوم مثل جورج وياه، مالديني، جاتوزو، كاكا، بيرلو، رونالدينيو وسيدورف، وهذا ما جعلني الأكثر استمتاعًا في متابعة مباريات الكلاسيكو التاريخية بين ريال مدريد وبرشلونة ومحايدًا أيضًا في النقاش حولهما.

رغم ذلك تظل لحظتي الأفضل هي لحظة فوز الزمالك على الإسماعيلي وخسارة الأهلي من إنبي برأسية سيد عبد النعيم التي منحت الأبيض دوري 2002-2003 الملحمي، وكذلك لحظة الثأر الغالي لميلان من ليفربول في نهائي الأبطال 2007 بثنائية إنزاجي التاريخية.

حالفني التوفيق في العمل بين الموقعين الرياضيين الأهم في الشرق الأوسط كووورة و GOAL.COM، وهذا ما منحني خبرات ومعلومات ضخمة سواء عن الكرة العربية أو عن العالمية، وتشرفت بالانضمام إلى نقابة الصحفيين المصريين في 2022، كما تخصصت بكتابة محتوى رياضي لموقع كووورة يعتمد على محركات البحث (SEO).

تشكيلتي المفضلة عبر التاريخ، تضم: بوفون في حراسة المرمى، والدفاع: كافو، مالديني، بيكنباور، روبيرتو كارلوس، وفي الوسط: زيدان، إنييستا، ليونيل ميسي، وفي الهجوم: محمد صلاح، كريستيانو رونالدو، مارادونا.

نشرت خلال مسيرتي آلاف التقارير والتحقيقات والفيتشرات الرياضية في كووورة وGOAL.COM، وأبرزها:

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بمساعدة Deepl