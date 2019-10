ديمبيليه يسجل الهدف رقم 300 بقيادة فالفيردي

وصل برشلونة إلى الهدف رقم 300 مع مدربه الحالي إرنستو فالفيردي في جميع المسابقات الرسمية.

جاء ذلك بثلاثة أهداف سجلها في شباك إشبيلية، في المباراة الجارية ضمن منافسات الأسبوع الثامن لليجا.

وكان هذا الهدف الثالث الذي أكمل الـ300 من نصيب الجناح الفرنسي عثمان ديمبيليه.

من سجل الهدف الأول لفالفيردي كان ليونيل ميسي ضد ريال مدريد في السوبر الإسباني، في أغسطس 2017.

300 - @FCBarcelona have scored their 300th goal under Ernesto Valverde in all comps:



1 - Lionel Messi vs Aug 2017

100 - Lionel Messi vs Atlético de Madrid Mar 2018

200 - Ousmane Dembélé vs Dec 2018

300 - Ousmane Dembélé vs Oct 2019



Overwhelming. pic.twitter.com/SpZEbvHSjM