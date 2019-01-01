النتائج المباشرة
كأس الملك الاسباني

ديمبلي - لاعب برشلونة الوحيد الذي سجل في جميع البطولات

آخر تحديث
التعليقات()
GETTY IMAGES
بعد تسجيله في مرمى ليفانتي أصبح عثمان ديمبلي اللاعب الوحيد الذي سجل لبرشلونة في جميع البطولات

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

سجل عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة، في مرمى ليفانتي في ذهاب دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا في المباراة التي انتهت بثلاثية نظيفة.

وأصبح هذا الهدف هو الأول لديمبلي في كأس الملك ليصبح اللاعب الوحيد لبرشلونة الذي يسجل في جميع البطولات خلال الموسم الجاري.

ديمبلي أحرز هدف فوز النادي الكتالوني على إشبيلية في السوبر الإسباني كما أحرز هدفين في دوري أبطال أوروبا و7 أهداف في الدوري الإسباني.

ولم يحرز أي لاعب للبلوجرانا في جميع المنافسات خلال الموسم الجاري سوى ديمبلي، ويستطيع جيرارد بيكيه أن ينضم له إن أحرز في الكوبا.

بيكيه لديه 3 أهداف في الليجا وهدف في دوري أبطال أوروبا بجانب هدف في السوبر الإسباني.

وفي موسم 2008-2009 كان بيدرو رودريجيز أول لاعب في تاريخ برشلونة يسجل في 6 بطولات مختلفة خلال عاماً واحداً، كما كرر ليونيل ميسي هذا الإنجاز في موسم 2014-2015.

وفي ريال مدريد سجل سيرجيو راموس وكريم بنزيما في الدوري وكأس الملك والسوبر الأوروبي وكذلك كأس العالم للأندية.

الموضوع التالي:
خاص | أتلتيكو مدريد يبحث عن بديل لفيليبي لويس
الموضوع التالي:
إدارة النصر ترد على اتهامات خالد الغامدي
الموضوع التالي:
عاصم ماديبو لجول : أرشح هذه المنتخبات للمربع الذهبي بكأس آسيا
الموضوع التالي:
دعوات مقاطعة يوفنتوس تغزو إيطاليا
الموضوع التالي:
رسميًا | ليفانتي يتقدم بشكوى ضد برشلونة
إغلاق