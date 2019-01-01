ديل بييرو يعلن امتلاكه فريقًا أمريكيًا

انضم ديل بييرو للاعبي كرة القدم الذين يمتلكون أندية رياضية

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أعلن أليساندرو ديل بييرو، أسطورة يوفنتوس، امتلاكه ناديًا رياضيًا في الولايات المتحدة الأمريكية يسمى "LA10".

ديل بييرو انضم إلى قائمة من اللاعبين الذين اشتروا أندية رياضية أمثال جيرارد بيكيه وديفيد بيكهام والظاهرة رونالدو.

وكتب الإيطالي عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "أقدم لكم تجربتي الرياضية الجديدة بفريق LA10 الموجود في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، تجربة صغيرة أودت أن أعلن عنها اليوم".

وتابع: "الفريق يرتدي الأبيض والأسود والرمادي وتأهلنا إلى دوري الدرجة الثالثة الأمريكية ونحقق نتائج وسلسلة لاهزيمة".

واختتم: "بعد فترة لم يتم الإفصاح فيها عن الأمر قررت أن أشاركم هذه التجربة وأوجه تحية للطاقم الفني واللاعبين على المستوى الذي يقدمونه حاليًا".

صاحب الـ 44 عامًا اعتزل في 2014 وقضى 19 عامًا من مسيرته الكروية مع يوفنتوس.