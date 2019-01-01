ديل بييرو: كونتي سيساعد الإنتر على المضي قدمًا

أسطورة يوفنتوس يتوقع لكونتي النجاح مع إنتر ميلان في حال افق على تدريبه

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد أليساندرو ديل بييرو نجم يوفنتوس السابق على أنه متفاجئ من الأنباء التي تتحدث عن اقتراب أنتونيو كونتي من خلافة سباليتي في تدريب إنتر ميلان، وذلك في تصريحاته لصحيفة "كالتشيو ميركاتو".

وقال ديل بييرو: "تولي كونتي لتدريب الإنتر قد يكون غريبًا لماضيه مع يوفنتوس، ولكنه يتمتع باحترافية عالية وسيدرب فريق لديه إمكانيات كبيرة، كما أن صرامته ستساعد النيراتزوري على المضي قدمًا".

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ولا يرتبط كونتي بتدريب أي فريق منذ رحيله عن تشيلسي منذ عام، وسبق لكونتي تدريب يوفنتوس والمنتخب الإيطالي من قبل، وذلك قبيل مغامرته الأخيرة مع البلوز الذي توج معه بالبريميرليج وكأس الاتحاد الإنجليزي.

يذكر أن كونتي وديل بييرو كانا قد تزاملا سويًا في صفوف يوفنتوس، قبل اعتزالهم لعب كرة القدم.