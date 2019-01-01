ديل بوسكي: جوارديولا الأفضل وثنائية ميسي ورونالدو لن تتكرر

تعرف على تصريحات ديل بوسكي حول جوارديولا وميسي ورونالدو

أشاد فيسنتي ديل بوسكي، المدير الفني الأسبق لمنتخب إسبانيا، بمدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا مؤكدًا أنّثنائية ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، وكريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد التاريخي، لن تتكرر في الدوري الإسباني.

ديل بوسكي قاد منتخب اللاروخا للفوز بكأس العالم في 2010 بجنوب أفريقيا وكذلك أمم أوروبا 2012.

وقال صاحب الـ 68 عامًا في تصريحات أثناء حضور قرعة كأس ملك إسبانيا: "مرت 10 سنوات على التتويج بكأس العالم وإنّه لحدث عظيم بالنسبة لي وللمنتخب لأننا دائمًا عبر التاريخ كنا نمتلك فريقًا قويًا ولكن دون تحقيق المونديال ولذلك فإن هذه البطولة لها قيمة كبيرة".

وتابع: "لويس آراجونيس تولى تدريب المنتخب في 2006 ووضع حجر الأساس لطريقة اللعب وفلسفة الفريق قبل أن أخلفه. لقد لعب دورًا كبيرًا فيما حققناه وعلاقتي معه كانت جيدة للغاية".

مدرب ريال مدريد الأسبق أشار إلى أنّ خطبته قبل نهائي كأس العالم هي الأسهل على الإطلاق لأن كل لاعب كان متحمسًا ولديه الرغبة في تقديم كل شيء لأجل حصد البطولة موضحًا: "قلت لهم فقط إن هذه اللحظة هي الأهم لهم في حياتهم وهناك أطفال يتابعون المباراة ويبحثون عن السعادة وعلينا منحهم ذلك".

وأردف: "بالنسبة لي جوارديولا هو المدرب الأفضل لأنّه أظهر حقيقة الكرة الإسبانية كما نقل أهمية أفكارنا لباقي الدول وأصبح هناك أكثر من نادي يتبع هذه الطريقة. أفضله على زين الدين زيدان وجوزيه مورينيو ودييجو سيميوني".

واختتم: "سيميوني مدرب رائع لقد أظهر قدرته على صناعة الفارق مع أتلتيكو مدريد ولديه العديد من الأفكار الرائعة. ثنائية ميسي ورونالدو كانت رائعة في الليجا ومن الصعب أن تتكرر".

جدير بالذكر أنّ ديل بوسكي سبق وعمل مدربًا لريال مدريد وحقق دوري أبطال أوروبا مرتين في 2000 و2002.